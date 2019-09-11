شكرا لقرائتكم تأجيل حفل تسليم درع الدورى لأجل غير مسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بشكل نهائى تأجيل حفل تسليم درع الدورى المصرى الممتاز الى أجل غير مسمى وذلك لضيق الوقت بين عودة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من غينيا الإستوائية وموعد السوبر المصرى أمام الزمالك.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن إدارة النادى الأهلى أبلغت الجبلاية رغبتها فى تأجيل حفل تسليم درع الدورى المصرى الممتاز الى وقت لاحق عقب انتهاء المارد الأحمر من بطولة السوبر المصرى أمام الزمالك والمقرر اقامتها 20 سبتمبر المقبل.

وعرض اتحاد الكرة فى وقت سابق اقامة احتفالية ضخمة للنادى الأهلى لتسليم درع الدورى المصرى الممتاز بعد فوز القلعة الحمراء به للمرة 41 بتاريخه وهو ما كانت ترغب إدارة الجبلاية فى تسليمه قبل مباراة السوبر المصرى.

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وتعود بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى ساعة مبكرة من صباح يوم 16 سبتمبر الجارى بعد خوض مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والمقرر إقامتها يوم 14 من نفس الشهر.

وتعد المباراة هى الأولى للمدير الفنى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى تولى المهمة رسمياً خلفاً لمارتن لاسارتى المدير الفنى المقال من منصبه على خلفية النتائج الضعيفة وكان آخرها الاقصاء من كأس مصر أمام فريق بيراميدز بدور الثمانية.