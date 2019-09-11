شكرا لقرائتكم 5 خناقات ودية تضع عرين سموحة فى يد حارس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت فرص عمر صلاح، حارس الزمالك السابق وسموحة الحالى، من حراسة عرين الفريق السكندرى فى الموسم الجديد.

وبحسب ما رصده "الخليج 365" من خلال متابعة الفريق السكندرى فى معكسره الأخير، فإن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، وجد ضالته فى حارس الزمالك الشاب، بعد تراجع مستوى الهانى سليمان، الحارس الأساسى للفريق.

وكشفت المباريات الخمس الودية التى خاضها الفريق السكندرى، تراجع ملحوظ فى مستوى الهانى سليمان، فى الوقت الذى أبلى فيه عمر صلاح بلاء حسنا، حاز على إعجاب الجهاز الفنى.

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وانتقل عمر صلاح حارس مرمى فريق الزمالك لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي أجراها مسئولو النادي السكندري للتعاقد معه.

ويأتي انتقال عمر صلاح لسموحة في ظل موافقة الزمالك على بيعه للنادي السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري للزمالك.