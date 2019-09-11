الخليج 365 يكشف موقف حسام حسن من الانتقال للأهلى...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو النادي الأهلى فى مفاوضات شفهية لضم حسام حسن مهاجم سموحة على مدار الأيام الماضية، لتدعيم خط هجوم الفريق، خاصة بعد تعذر ضم مهاجم أجنبي بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل الفريق الأحمر. ولازال باب القيد المحلي مفتوحاً حتى يوم 16 سبتمبر الجاري وبإمكان الأهلي ضم لاعب أو أكثر حيث يحق له إستبدال خمسة لاعبين وفقاً للوائح اتحاد الكرة. وكشف مصدر داخل النادي الأهلى أن مفاوضات الأهلى مع حسام حسن فشلت، بسبب المغالاة المادية من جانب إدارة الفريق السكندري، وذلك على الرغم من وجود رغبة مُلحة من اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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