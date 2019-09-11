شكرا لقرائتكم استاد السلام يستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك المقرر له يوم 20 سبتمبر الجارى، فى استاد السلام.

جاء قرار مسئولي اتحاد الكرة، بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى القاهرة على ملعب السلام، تطبيقا لفكرة الديربى بإقامة المباراة فى المدينة التى ينتمى إليها الفريقين، وليس مدينة أخرى مثل الإسكندرية، حيث كان ملعب برج العرب هو المرشح الأول لاستضافة المباراة، إلا أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بذلت كل محاولاتها لإقامة اللقاء فى القاهرة.