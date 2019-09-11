استاد السلام يستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك...

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك المقرر له يوم 20 سبتمبر الجارى، فى استاد السلام.
جاء قرار مسئولي اتحاد الكرة، بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى القاهرة على ملعب السلام، تطبيقا لفكرة الديربى بإقامة المباراة فى المدينة التى ينتمى إليها الفريقين، وليس مدينة أخرى مثل الإسكندرية، حيث كان ملعب برج العرب هو المرشح الأول لاستضافة المباراة، إلا أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بذلت كل محاولاتها لإقامة اللقاء فى القاهرة.
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كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتمد تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.
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كما تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019 وفقا لمواقع الإحصاءات العالمية، مع دمج بعضها التي تعمل في مؤسسة واحدة لإتاحة الفرصة أمام زملاء آخرين للحضور.
وأوضح الإتحاد أن المركز الاعلامي للاتحاد سيقوم بتوفير الصور الفوتوغرافية من داخل القاعة لجميع وسائل الإعلام ، كما سيتم بث حفل القرعة سيتم حصريا على قناة On Sport التي سيتم السماح لكاميراتها بالتواجد داخل القاعة.
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