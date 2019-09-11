شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يخوض مرانه الأول فى زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق المصرى البورسعيدي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت زنجبار الثامنة بتوقيت مصر مرانه الأول بعد وصول البعثة، والذي يشمل بعض تدريبات الأحماء والإطالة وفك العضلات .

وقامت إدارة الفندق الذي يقيم فيه اللاعبين بتكليف رانيا طارق المصرية الجنسية بالتنسيق مع بعثة النادي المصري والإستجابة الفورية لجميع المتطلبات الخاصة بهم.

Advertisements

ووصلت منذ ساعات قليلة بعثة الفريق البورسعيدى إلى جزيرة زنجبار ، استعدادًا لمباراة ماليندي المرتقبة والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد عُمان ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.

استغرقت رحلة بعثة النادي المصري اثنتى عشرة ساعة انطلاقًا من مطار القاهرة الدولي وصولا الى مقر إقامة الفريق بفندق DoubleTree Hilton والذي يبعُد عن الملعب الذي يستضيف المباراة ستاد (عمان) بحوالي 18 دقيقة فقط.