الخليج 365 يكشف خطة ميتشو لدك حصون جينيراسيون فوت السنغالى...

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جدة - عمرو شويل بدأ الصربى ميلتون سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للزمالك، تحديد ملامح الخطة والطريقة التى سيتبعها خلال مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالسنغال.
الخواجة الصربى أظهر فى خطته الاعتماد على بعض عناصر الخبرة، من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمان دون حدوث خسائر، خاصة قبل مواجهة الأهلى يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر الجارى فى لقاء السوبر المحلى.
وأكد ميتشو لمعاونيه إنه سيعتمد على المغربى أشرف بن شرقى بصفة أساسية خاصة وإنه قريب من الأجواء السنغالية ويمتلك من الخبرة والمهارة ما تجعله أحد أهم اللاعبين بالفريق فى تلك المباراة.
كما سيعتمد المدير الفنى على ثنائى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، حيث شدد ميتشو على اللاعبين ضرورة الارتداد الدفاعى السريع، مع التقدم الهجومى المنتظم عن طريق تقدم ساسى ومن خلفه حامد بهدف التأمين، وطالب المدرب من اللاعبان التسديد المستمر على مرمى بطل السنغال لفك الحصون الدفاعية.
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