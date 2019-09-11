شكرا لقرائتكم إقالة مدرب منتخب الكويت بعد ثلاثية أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم إقالة الكرواتي روميو جوزاك من تدريب المنتخب بعد الخسارة أمام أستراليا، صفر - 3، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء في بيان الاتحاد: رفعت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم توصية إلى مجلس الإدارة بإقالة مدرب المنتخب، الكرواتي روميو جوزاك من منصبه وكذلك إقالة جهازه المعاون الكرواتي، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء يوم الأربعاء.

وتعاقد المنتخب الكويتي مع جوزاك في يوليو الماضي، وخاض برفقته مباراتين أمام النيبال، انتهت بفوز عريض، 0 - 7، للكويت، بوفيما خسر في اللقاء الآخر على أرضه أمام أستراليا بثلاثة أهداف دون رد.