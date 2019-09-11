شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يقيم تمثالاً للبلجيكي كومباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق عن مباراة تكريمه بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية يوم الأربعاء، وسيقيم النادي الحائز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تمثالاً له.

وستقام مباراة التكريم يوم الأربعاء على ملعب الاتحاد التابع لسيتي وتندر الدولي البلجيكي البالغ من العمر 33 عاما، والذي طاردته الاصابات لفترة طويلة خلال وجوده في إنجلترا، على هذا الموقف.

وغادر كومباني سيتي بعد 11 عاما قضاها مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري في فترة ذهبية وانضم إلى أندرلخت لاعبا ومدربا.

وأبلغ كومباني الصحفيين: لسوء الحظ لن أتمكن من المشاركة أو اللعب الليلة. لكن هذا الموقف ليس غريبا علي. أليس كذلك؟ تعرضت لاصابة في عضلات الفخذ الخلفية وقررت عدم المجازفة الليلة، هناك الكثير من اللاعبين الرائعين الاخرين يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتهم. هذه المناسبة للاحتفال ووداع الجماهير ولست بحاجة إلى الوجود في أرض الملعب.

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وكان من المقرر أن يلعب كومباني ضمن فريق أساطير سيتي أمام فريق من أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يتم تخصيص إيراد هذه المباراة للأغراض الخيرية.

وأعلن مانشستر سيتي انه سيطلق اسم اللاعب على طريق في أكاديميته وسيقيم تمثالا في ملعب الاتحاد لأنجح لاعب ارتدى شارة قيادة الفريق.

وخاض كومباني 360 مباراة مع سيتي وساعد النادي على أن يصبح من بين القوى الكبيرة في كرة القدم الانجليزية ومنافسا تقليديا لغريمه مانشستر يونايتد.

وكان عنصرا في الفريق الذي فاز بكأس الاتحاد الانجليزي في 2011 لينهي 35 عاما من صوم النادي عن الألقاب. كما قاد سيتي للفوز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وأربعة ألقاب لكأس الرابطة ولقبين لدرع المجتمع.