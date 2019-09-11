شكرا لقرائتكم استئصال "ورم دموي" يبعد غوريتسكا عن بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه الألماني الدولي ليون غوريتسكا، 24 عاما، خلال الفترة المقبلة بعد الجراحة التي أجراها اللاعب لاستئصال ورم دموي في الفخذ.

وكانت الجراحة أجبرت اللاعب أيضا على الغياب عن صفوف المنتخب الألماني "مانشافت" خلال مباراتيه أمام هولندا وأيرلندا الشمالية في الأيام القليلة الماضية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

ويلتقي بايرن في المباراة القادمة فريق لايبزيغ يوم السبت المقبل بالدوري الألماني (بوندسليغا).