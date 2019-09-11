الموجز
في أول رد فعل بعد الغرامات التي وقعها اتحاد الكرة على نادي الزمالك وبعض لاعبيه بسبب أحداث نهائي الكأس ، أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرار لإدارة الكرة بالنادي الأبيض برفع تقرير إلى مجلس الإدارة عقب كل مباراة، يتم من خلاله رصد أي أزمات خرجت من أي لاعب.
وجاء قرار رئيس القلعة البيضاء للحفاظ على الإنضباط والإلتزام من قبل لاعبي الفريق .
وكان فريق الزمالك قد فاز على نادي بيراميدز في نهائي الكأس ليتوج باللقب رقم 27 في تاريخه .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرض غرامات على نادي الزمالك وبعض لاعبيه .. قرار عاجل لمرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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