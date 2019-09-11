إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم

الموجز

قررت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى إقالة محمد الشريعى المدير المالى باتحاد كرة القدم .

يذكر أن محمد الشريعى تم تعيينه من قبل عدة أيام فى اتحاد الكرة بقرار من قبل اللجنة الخماسية فى 4 سبتمبر الماضى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.