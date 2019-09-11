طلائع الجيش يستعير عمرو جمال مهاجم الأهلي لمدة موسمين

الموجز

تمكن نادي طلائع الجيش من التعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على سبيل الاعارة لمدة موسمين من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وطلب المدير الفني لفريق طلائع الجيش، البرازيلى سيرجيو فارياس، التعاقد مع عمرو جمال للإستفادة من القدرات الهجومية والامكانيات المتميزة للاعب بالموسم الجديد .

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ومنذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تعاقد طلائع الجيش مع كل من عمرو السيسى لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمود سامى من سموحة، والفلسطينى ميشيل ميلاد، طارق وحسام باولو من الداخلية.

ونجح الفريق في استعارة كل من الثنائي أحمد علاء من الاهلى، وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى، وأحمد داوودا من الزمالك، والغيني تراوري، وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت، إلى جانب تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سري وأحمد سامي وكريم طارق.

واحتل طلائع الجيش المركز الثامن في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.