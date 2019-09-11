راموس عن واقعة إصابة محمد صلاح: لم أتعمد إيذائه

الموجز
عاد مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس للحديث عن أزمته مع النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتي وقعت خلال أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.
وأكد راموس، على هامش حفل الفيلم الوثائقي الخاص به، ونقلتها وسائل إعلامية، أنه لم يتعمد إيذاء محمد صلاح.
وأضاف راموس أنه تلقى سيلاً من الانتقادات بسبب تلك الواقعة، مشيراً إلى أن الانتقادات جزء من حياته ويجب التعامل معها، مؤكداً على احترامه لجميع الأراء.
وتابع المدافع الإسباني: "الموقف مع محمد صلاح تسبب في هذا الأمر، خاصة في إنجلترا، الناس نظروا تجاهي بطريقة مختلفة، لكنني لَدَي ضمير صافي، لن أوذي زميل عن قصد".
وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في كتفه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد، ليضطر للخروج من المباراة.
وتسببت الإصابة في عدم لحاق صلاح بمباراة منتخب مصر الأولى في كأس العالم أمام أوروجواي.
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