فالنسيا يقيل مدربه قبيل انطلاق دوري الأبطال









اسماء السيد - أعلن نادي فالنسيا الاسباني الأربعاء إقالة مدربه مارسيلينو غارسيا قبيل أسبوع من انطلاق منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأصدر نادي "الخفافيش" بيانا أعلن فيه إقالة مدربه من دون تحديد أسباب ذلك، موضحا "أبلِغ فالنسيا مارسيلينو غارسيا تورال بإقالته من مهامه التدريبية".

وتابع "يود النادي أن يشكره (غارسيا) على عمله وتفانيه خلال الفترة التي أمضاها معنا، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

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ويحتل فالنسيا المركز العاشر في الليغا بعد فوز وتعادل وخسارة في المراحل الثلاث الأولى للموسم، على أن يحل ضيفا في مباراته الأولى في دوري الأبطال على تشلسي الانكليزي الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي.

وكان فالنسيا تعاقد مع غارسيا تورال (54 عاما) في أيار/مايو 2017، وقاده خلال الموسمين لاحتلال المركز الرابع في الدوري المحلي، والفوز الموسم المنصرم بالكأس المحلية على حساب حامل اللقب برشلونة الذي يحل ضيفا عليه السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الليغا".

ولم يعلن فالنسيا عن بديل لغارسيا، في حين أشارت الصحف المحلية إلى إمكانية التعاقد مع ألبرت سياديس المدرب السابق لمنتخبي إسبانيا دون 16 عاما و18 عاما والمساعد السابق لجولن لوبيتيغي خلال فترة إشرافه القصيرة على ريال مدريد قبل ان تتم اقالته في الموسم الماضي.