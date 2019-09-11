طلائع الجيش يُعدد لمصراوي مزايا ضم عمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أشاد أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش بالتعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي السابق.

وأعلن طلائع الجيش تعاقده مع عمرو جمال لمدة موسمين.

وقال المهدي في تصريحات لـ"الخليج 365" "عمرو جمال إضافة قوية للفريق، نحن نجحنا في إعداد فريق قوي ومميز للموسم الجديد".

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واستمر "عمرو جمال يُريد استعادة مستواه المعهود، وبالتالي سوف نستفيد من رغبته في تحقيق ذلك، هو مهاجم مميز للغاية، ننتظر منه الكثير".

واختتم "عمرو جمال رحب بأن يكون جزء من فريقنا الموسم المقبل، ونتمنى له التوفيق معنا".

الجدير بالذكر، أن عمرو جمال انضم لعدد من صفقات الجيش الجديد للموسم الجديد وأبرزهم أحمد علاء وأحمد كابوريا وأحمد داودا و ناصر منسي وحسام باولو وعمرو السيسي ومهند لاشين.