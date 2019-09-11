مدرب أورلاندو يكشف موقف النادي من ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح رولاني موكوينا المدير الفني المؤقت لنادي أورلاندو بيراتس، بأنهم لا يشعرون بأي غضب بعد رحيل المدير الفني السابق ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" وقدموا له التهنئة بعد الفوز بكأس مصر مع الزمالك.
وقال المدير الفني المؤقت في تصريحاته لصحيفة "سويتان لايف" الجنوب إفريقية: "أورلاندو يتسع للكثير من الأشخاص، لذا نحن لا نشعر بالإستياء لرحيل أي شخص، ولا يوجد مشاعر سيئة، أو ضيق."
وتابع: "عندما ينجح أحد الأشخاص، فنحن أول من يقدم لهم التهاني كمؤسسة، على الأخص لأنك عندما تصبح من عناصر بيراتس ستبقى دائمًا من مكونات النادي."
وأضاف: "عندما يقوم بشيء جيد سوف نقدم له التهاني، وعندما يمر بمواقف صعبة سوف نوفر له الدعم الذي يحتاجه."
وواصل: "هذا هي النوعية التي ننتمي لها، نحاول دائمًا أن نكون أشخاص جيدين، بقلوب طيبة، وهذا ما نقوم به دائمًا."
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