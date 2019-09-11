مصدر: عمرو جمال ينتقل لطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من عمرو جمال مهاجم الأهلي عن انتقاله إلى طلائع الجيش باتفاق يسمح بلعبه في صفوف الفريق العسكري لمدة موسمين.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن الصفاقسي أرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى طلائع الجيش لتعذر سفره خارج البلاد، ليلعب في صفوف النادي لمدة موسمين.

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وأتى انتقال عمرو جمال إلى طلائع الجيش في صورة انتقال نهائي دون أن يكون للفريق الحق في بيعه بحيث يعود للأهلي بعد نهاية الموسمين، نظرًا لعدم إمكانية إعارة اللاعب كون قائمة الخمسة معارين من الأهلي مكتملة.

وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة بعقد ثلاثي يضم الأهلي، طلائع الجيش والصفاقسي بحيث يتوجه بعد انتهاء فترة الإعارة إلى الصفاقسي التونسي لقضاء إعارة أخرى.

ولعب عمرو جمال أخر مباراة رسمية في صفوف هلسنكي الفنلندي في يونيو 2018، ولم يشارك في أي مباراة منذ هذا التاريخ.