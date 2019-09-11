الاهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع عبد الفضيل ابراهيم

قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع عبدالفضيل ابراهيم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي طلائع الجيش لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن النادي تسلم الاستغناء الخاصباللاعب من نادي طلائع الجيش ليتم قيده في صفوف الفريق بشكل رسمي.
وأضاف أن عبدالفضيل وقع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم في إطار التدعيمات التي يقوم بها الناديمن اجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبدالقادر إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في إطار حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تدعيم كافة فرق النادي لتحقيق أفضل النتائج وحصد البطولات خلال المواسم القادمة وتوفير كافة متطلبات الأجهزة الفنية للمنافسة على الألقاب.
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