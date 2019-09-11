سيراميكا كليوباترا يفوز على جولدي بهدفين مقابل هدف

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا وديا على حساب جولدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دار الوقودبالتجمع الخامس.
تفوق لاعبو سيراميكا كليوباترا وقدموا مباراة جيدة في مجملها، ونجح مصطفى صابر مدافع الفريق العائد بقوة في تسجيل الهدفالأول من الشوط الأول، وأضاف أحمد وجيه الهدف الثاني في الشوط الثاني.
ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق مسافي الإماراتي مساء عد الخميس على ملعب دار حرس الحدود، بعد اعتذار فريق مصر للمقاصة عن خوض ودية الغد.
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