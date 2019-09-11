نجم ليفربول الشاب يجدد عقده مع الفريق

وقع بول جلاتزل لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على عقد طويل الأجل مع الريدز، ويعد اللاعب المنحدر من أصول ألمانية من أبرز المواهب الهجومية في إنجلترا.
وذكر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي أن جلاتزل صاحب الـ 18 عام، وقع اليوم لتمديد عقده مع الريدز.
ويواصل اللاعب فترة التأهيل، وذلك بعد أن تعرض
وقال جلاتزل لموقع ليفربول "إنه شعور رائع تجديد عقدي مع الفريق، خاصة مع ظهور ثقة النادي بي، فقد كنت أشعر بخيبة أمل بعد الإصابة، ولكني الأن أستطيعالعودة إلى الملعب".
وواصل "لقد كنت في النادي لمدة طويلة، وأريد أن أستمر لأعلم أين سيأخذني وجودي في ليفربول، ومن الجيد أن أكون قادرًا على التركيز على إعادة التأهيل خاصة مع تأكدي من وجود أشخاص يثقون بي، وبقدرتي على الهودة من الإصابة بشكل أقوى".
يذكر أن جلاتزل ساهم في حصول ليفربول الموسم الماضي على بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي للشباب، كما حصد لقب هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف.
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