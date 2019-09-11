بالفيديو.. الجونة يوجه رسالة مهمة لأندية الدورة الرباعية

أعرب نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتولى إدارة نادي الجونة، عن سعادته بنجاح تنظيم النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وقال شوقي:" أتوجه بالشكر لأندية مصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، التي لبت دعوتنا بالمشاركة في النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية، كما أشكر مجموعة الشباب القائمين على هذا التنظيم وما بذلوه من جهد وحرص على النجاح".

وأضاف: "زادت سعادتنا بالرسائل الإيجابية التي وجهها مدربو ومسئولو هذه الأندية التي نعتز بها بشأن حسن الاستضافة والتنظيم وتحقيق استفادة فنية كبيرة من خلال مشاركتهم في الدورة والتي اعتبروها فرصة مميزة للإعداد للموسم الجديد ولم تتح لكثير من الأندية الأخرى".

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وتابع:" لدينا طموحات أكبر في تنظيم النسخة المقبلة، بدأت من الآراء الإيجابية لمدربين أصحاب أسماء نقدرها ويقدرها

الجمهور مثل طارق العشري ومنظومة حرس الحدود، وكذلك التجربة الشابة لميدو في مصر المقاصة بتاريخه في تمثيل أكبر الأندية الأوروبية وخطواته التدريبية السابقة مع الزمالك والإسماعيلي والوحدة السعودي، ونادي أسوان العريق الذي يعتمد على المدرب الشاب مجدي عبد العاطي".



واختتم:"لولا مشاركة المقاصة وحرس الحدود وأسوان ما نجحت دورة الجونة التحضيرية بهذا الشكل في نسختها الأولى، ونعد بتنظيم أفضل في النسخة المقبلة ومع انتظام جدول مسابقة الدوري الممتاز لتقام في شهر أغسطس ٢٠٢٠ بدلا من شهر سبتمبر".