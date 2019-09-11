قرر فالنسيا الإسباني تعيين ألبيرت سيلاديس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لمارسيلينو جارسيا، ليرتبط بتدريب الفريق بعقد حتى 30 يونيو لعام 2021.
وسيدخل سيلاديس في إختبار صعب مع بداية توليه المهمةالفنية للفريق، حيث سيواجه برشلونة مساء السبت المقبل في الدوري الإسباني.
وجاء قرار فالنسيا المفاجئ بإقالة مارسيلينو قبل 3 أيام فقط من مواجهة برشلونةعلى ملعب الكامب نو، في إطار الأسبوع الرابع بالليجا.
يذكر أن ألبيرت سيلاديس قد مر على عدة أندية أبرزها برشلونة وريال مدريد، وكمدرب أشرف على تدريب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا، كما عمل مساعدًا للمدرب جولين لوبيتيجي مع إسبانيا وريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يعين البرت سيلاديس مديرًا فنيًا للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.