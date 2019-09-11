فالنسيا يعين البرت سيلاديس مديرًا فنيًا للفريق

قرر فالنسيا الإسباني تعيين ألبيرت سيلاديس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لمارسيلينو جارسيا، ليرتبط بتدريب الفريق بعقد حتى 30 يونيو لعام 2021.

وسيدخل سيلاديس في إختبار صعب مع بداية توليه المهمة

الفنية للفريق، حيث سيواجه برشلونة مساء السبت المقبل في الدوري الإسباني

وجاء قرار فالنسيا المفاجئ بإقالة مارسيلينو قبل 3 أيام فقط من مواجهة برشلونة

على ملعب الكامب نو، في إطار الأسبوع الرابع بالليجا.

يذكر أن ألبيرت سيلاديس قد مر على عدة أندية أبرزها برشلونة وريال مدريد، وكمدرب أشرف على تدريب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا، كما عمل مساعدًا للمدرب جولين لوبيتيجي مع إسبانيا وريال مدريد.