في ذكرى ميلاده.. جماهير الأهلي تتذكر أقوال صالح سليم المأثورة

يصادف اليوم ذكرى ميلاد مايسترو الكرة المصرية والأب الروحي للنادي الأهلي صالح سليم، والذي يعد أبرز رئيس مجلس إدارة تولى قيادة النادي الأحمر في فترة التسعينات وأوائل الألفية الجديدة.

مسيرته

ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 في حي الدقي، بمحافظة الجيزة، ووالده هو الدكتور محمد سليم أحد رواد أطباء التخدير في مصر، ووالدته هي السيدة زين الشرف، التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش في تركيا ومنها إلى مصر.

عشق صالح سليم رياضة كرة القدم منذ نعومة أظافره، فكان دائما ما يمارس هوايته مع أطفال حيه في الدقي بالجيزة. وقد انضم لفريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، بعد أن اكتشفه حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

ونجح صالح في إثبات وجوده وموهبته، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948، وفاز الفريق وقتها بهدفين مقابل هدف واحد وأحرز صالح سليم هدف الفوز، أما المباراة الرسمية الأولى، فكانت أمام يونان الإسكندرية في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري موسم 1948 وفاز الأهلي بهدفين.

التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 وانتقل في نفس

العام لصفوف الفريق الأول حيث لعب بالفريق الأول حتى عام 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للوإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم. لعب صالح سليم أول مباراة له ضد نادي المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، ولعب صالح سليم في الجناح الأيسر وأحرز في المباراة هدفاً قبل نهاية اللقاء. لعب أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي في أول بطولة دوري رسمية عام 1948 أمام نادي الجالية اليونانية بالإسكندرية.

لم تتوقف مسيرة صالح سليم بالاعتزال، حيث عمل بالنادي كمدير للكرة عام 1971 حتى عام 1972 حين قرر خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، وحصل على نسبة 45% من الأصوات بفارق ضئيل عن رئيس النادي الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي.

عام 1980 واستطاع الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وقد سانده نجوم النادي الأهلي في ذلك الوقت مثل محمود الخطيب، مصطفى يونس، ثابت البطل، مجدي عبد الغني والكثير من أعضاء

النادي الذين زاد عددهم بصورة كبيرة. استمر صالح سليم في رئاسة النادي الأهلي حتى عام 1988 حين قرر الابتعاد عن الساحة وترك الفرصة للآخرين لخوض التجربة، إلا أنه لسوء نتائج النادي الأهلي كان من اللازم عودة صالح سليم لإعادة الاستقرار مرة أخرى للنادي الأهلي وكان ذلك في العام 1990، لاسيما وأنه شهد له الفضل في تحقيق أغلب بطولات النادي خلال فترة تواجده به. قاد صالح سليم الأهلي حتى عام 1992، وجرت الانتخابات أعوام 1996 و2000 واستطاع صالح سليم باسمه وإنجازاته إحلال الاستقرار داخل النادي الأهلي. فبشعاره المعروف "الأهلي فوق الجميع" ومقولته الشهيرة: "الأهلي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هم مشجعوه" حاز صالح سليم احترام ومحبة مشجعي ومتابعي الكرة في مصر، وليس مشجعي النادي الأهلي فقط، بإخلاصه وحبه للنادي الأهلي وعطائه الذي استمر حتى وفاته عام 2002.

جماهير الأهلي تحيي ذكرى الأب الروحي

وعلى موقع تويتر، أنهالت التعليقات من جانب جماهير الأهلي التي تحيي ذكرى المايسترو حيث قالت مروة الشريف "أرسي المبادئ و رسَخ الانضباط فأصبحت مواقفه مثالا يحتذي بها حتى يومنا هذا".

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وقال مشجع أخر "تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورتنا المايسترو صالح سليم"

فيما ذكر مشجع للنادي الأهلي "صالح سليم أسطورة تعيش داخلنا ..عاش المايسترو صالح سليم داخلنا دائماً.. كلمة من أولاد صالح سليم"

أما قناة DMC sports أهم ما قاله المايسترو صالح سليم "الأب الروحي" لجماهير النادي الأهلي النادي الأهلي فوق الجميع

وقال محمد ربيع "البطولات مهما غابت عن الأهلي هترجع إنما المبادئ اذا ذهبت لن ترجع".

فيما قالت عاشقة الأهلي "لن ننساك يا اسطورتنا".

إسلام علاء "اليوم يوم ميلاد مؤسس الكيان ومؤسس الحب الوطنى.. الأب الروحي".