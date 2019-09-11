رونالدو: مازلت أشعر بأنني شاب وأملك لياقة بدنية كبيرة

أعرب كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الأيطالى، وقائد منتخب البرتغال عن سعادته بتحقيق الفوز على ليتوانيا، وذلك بعد تسجيله أربع أهداف فى المباراة.

وفازت البرتغال على ليتوانيا بنتيجة 5-1 فى التصفيات المؤهلة لليورو 2020

وقال رونالدو عقب المباراة :" لا

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أفكر فى الأرقام الفردية، هذا هو عمل الفريق بأكمله، الأمر جيد والأهم هو مساعدة الفريق".

وأكمل : "أحرزت هدفا فى صربيا واربعه فى ليتوانيا، هذا أمر رائع أريد

الاستمرار على هذا النهج، مازلت أشعر بأننى شاب ولدى لياقة بدنية افضل من الموسم الماضي".

وأتم صاحب ال34 عاما: "أمر بوقت جيد وكذلك زملائى ، ليس فقط لتسجيل الأهداف، ولكن بالطريقة التى نلعب بها".

وتحتل البرتغال المركز فى الثانى فى ترتيب المجموعة خلف اوكرانيا ، التى تنتظرهم مواجهة الشهر المقبل.