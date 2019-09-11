مسعد عوض ينضم إلى أسوان

أعلن نادي أسوان تعاقده مع مسعد عوض حارس مرمى الإسماعيلي والأهلي السابق. يذكر أن أسوان دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب مميز، حيث تعاقد مع المدافع أحمد عبد الموجود ولاعب الوسط علي عيد. لاعب مميز، حيث تعاقد مع المدافع أحمد عبد الموجود ولاعب الوسط علي عيد.

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