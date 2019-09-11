أتم مسئولي النادي الأهلي التعاقد مع عبدالفضيل إبراهيم لاعب كرة السلة، قادما من طلائع الجيش. وتعاقد الأهلي مع عبدالفضيل لمدة ٤ سنوات تبدأ من الموسم المقبل. وكان فريق سلة الأهلي قد تعاقد هذا الموسم مع العديد من الصفقات وهم.. أحمد إسماعيل، وإيهاب أمين من دوري الجامعات الأمريكي، ومحمود الشرشابي ومحمد عزت لاعبا فريق الشرقية للدخان، والمحترف الأمريكي أليكس يونج، بالإضافة إلى محمود الزيات لاعب سموحة، وسيف صلاح قادمًا من طنطا، وأيمن شوكت لاعب طلائع الجيش، بالإضافة إلى أحمد عمارة قادمًا من سبورتنج قبل أن يفسخ عقد الأخير بناء على طلبه. تعاقد هذا الموسم مع العديد من الصفقات وهم.. أحمد إسماعيل، وإيهاب أمين من دوري الجامعات الأمريكي، ومحمود الشرشابي ومحمد عزت لاعبا فريق الشرقية للدخان، والمحترف الأمريكي أليكس يونج، بالإضافة إلى محمود الزيات لاعب سموحة، وسيف صلاح قادمًا من طنطا، وأيمن شوكت لاعب طلائع الجيش، بالإضافة إلى أحمد عمارة قادمًا من سبورتنج قبل أن يفسخ عقد الأخير بناء على طلبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع عبدالفضيل إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.