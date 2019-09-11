فيليب سينديروس يستأنف مسيرته مع ناد جديد بعد غياب 8 أشهر

قرر المدافع الدولي السويسري السابق “فيليب سينديروس” استئناف مسيرته الكروية في الدوري السويسري الممتاز بالانتقال إلى صفوف نادي “شياسو” منتصف هذا الأسبوع بعد غياب دام لـ 8 أشهر عن الملاعب.

وابتعد صاحب الـ 34 عامًا عن الملاعب لمدة قاربت السنة بسبب الإصابات المختلفة التي ألمت به خلال عام 2018.

ورحل سينديروس عن نادي هيوستن دينامو الأمريكي في ديسمبر 2018، لعدم قدرته التخلص من الإصابات أبدًا.

وأصيب الدولي السويسري السابق في عضلات الفخذ وأوتار الركبة، وتغيب عن الملاعب لمدة تجاوزت الـ 170 يوم أثناء فترته مع هيوستن دينامو.

ويصل مجموع مشاركات فيليب سينديروس مع ناديي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي وهيوستن دينامو الأميركي في الفترة من 2016 إلى 2018 إلى 13 مباراة فقط، سجل خلالهم 4 أهداف لهيوستون دينامو في عام 2018.

ودافع فيليب سينديروس عن ألوان آرسنال لمدة خمسة مواسم، وكان أحد أوراق آرسين فينجر في نسخة المدفعجية المتأهلة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2006.

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وفي موسم 2009/2008 انتقل فيليب سينديروس إلى ميلان على سبيل الإعارة وفي الموسم التالي انتقل إلى إيفرتون ليلعب مباراتين فقط في البريميرليج.

كما مَثل فيليب سينديروس نادي فولهام لمدة أربعة مواسم بين عامي 2010 و2014، وخاض تجربة قصيرة مع فالنسيا الإسباني قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا بموسم 2015/2014.

صفقة مدهشة

رغم الإصابات الكثيرة التي عانى منها فيليب سينديروس على مدار مسيرته الكروية واحتمالية تعرضه للمزيد منها بعد مشاركته في المباريات التنافسية، إلا أن الموقع الرسمي لناديه الجديد “تشياسو” وصف انضمام سينديروس لصفوف الفريق بالصفقة المدهشة.

وقال شياسو الذي لعب له المغربي ماتيا الهلالي في وقت سابق هذا العام “فيليب سينديروس لاعب ذو خبرة كبيرة، يعود إلى سويسرا بعد ثلاث سنوات من تجربته القصيرة مع جراسهوبرز، سيرتدي القميص رقم 6 معنا، إنه صفقة مدهشة وإضافة لسوق الفريق هذا الصيف”.

وأضاف “فيليب سينديروس لعب لبعض الأندية الكبرى على الساحة العالمية مثل آرسنال وميلان وفالنسيا وإيفرتون وجلاسكو رينجرز، ودافع عن المنتخب الوطني السويسري 57 مرة من بينهم مباريات في كأسي العالم 2006 و2010 وبطولة أوروبا بالنمسا وسويسرا عام 2008”.

وختم البيان “تم اطلاق سراح فيليب سينديروس من قبل نادي هيوستن دينامو الذي لعب معه في الموسمين الماضيين، والآن سيكون إضافة قوية لتشكيلة المدير الفني ستيفانو ماكوبي، بعد انتهاء العطلة الدولية”.