صورة | رينيه فايلر يبدو مأخوذًا بتجربته الأولى في أدغال أفريقيا

حطت بعثة النادي الأهلي رحالها، في مطار غينيا الاستوائية، عقب رحلة شاقة، من أجل خوض مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام نادي كانو سبورت، مساء يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري.

وغادرت بعثة المارد الأحمر مطار القاهرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، صوب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ثم انتظرت لمدة ساعتين من أجل “الترانزيت”، قبل أن تطير مرة أخرى إلى غينيا الاستوائية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورًا لوصول البعثة إلى غنيا الاستوائية، والتي كان في انتظارها السفير المصري، بجانب المدير الإداري للفريق “سمير عدلي”، الذي سبق البعثة من أجل الاستقرار على كافة الأمور اللوجيستية.

وركزت جماهير نادي القرن الأفريقي، على ردود أفعال المدرب الجديد “رينيه فايلر” وجهازه الفني، لا سيما أن الرحلة ستكون هي الأولى بالنسبة لهم في أدغال أفريقيا.

وبالفعل بدت الحيرة على رينيه فايلر من الصور، كما تمكنت السعادة والحيرة من ملامح المساعدين.

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وجاءت القائمة المسافرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى، على لطفى ومحمد الشناوى.

الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى.

الوسط: محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات.

الهجوم: رمضان صبحي، جونيور أجايي، مروان محسن، صلاح محسن وأحمد الشيخ.

فيما يلحق بالبعثة فى غينيا الرباعى الدولى الذى يضم كلا من “على معلول ووليد أزارو وجيرالدو وأليو ديانج” بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى الأجندة الدولية.