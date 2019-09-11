رئيس الفيفا يُشكل لجنة خماسية لإصلاح الكاف

تشكلت بشكل رسمي، لجنة إصلاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة “جياني إنفانتينو” الذي وصل إلى القاهرة لمناقشة الأمر في مقر الكاف بمدينة 6 أكتوبر رفقة رئيس الكاف الحالي “أحمد أحمد” وسكرتيره العام “معاذ حجي”.

ووقع اختيار إنفانتينو على المالي “عبدولاي ديوب”، والرواندي “مارتن نجوجا”، والقاضي الغاني “أنين يبواه” للتواجد في اللجنة.

وضمت اللجنة عنصر نسوي بتوصية من أمين عام الفيفا “فاطمة سامورا” التي حضرت الاجتماع، ووقع الاختيار على الكينية “جانيت كاتيسيا”.

كما وافق الفيفا على إدراج اسم المصري “حسام الشافعي” في لجنة الإصلاح.

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وقال أحمد أحمد تعليقًا على تدخل الفيفا “هناك عقبات نواجهها وأدت إلى طلب المساعدة من الفيفا، لهذا السبب نحن بحاجة لكم أيضًا بوصفكم الخبراء المستقلين”.

من جانبه قال إنفانتينو “إذا نجح هذا التعاون بين كاف وفيفا، فستصبح عرضة أكثر للحسد في جميع أنحاء العالم، أنتم أعضاء فريق العمل، الأساس الذي ستُبنى عليه كرة القدم الأفريقية في المستقبل، نحن نعول عليكم وعلى شغفكم”.

وتستهدف لجنة الإصلاح التي تشكلت مساعدة الكاف على تعديل بعض الأمور المالية واتخاذ إجراءات داخلية عقب اتهامات الفساد التي أحاطت بأحمد أحمد وعدد من مسؤولي الكاف مثل هاني أبو ريدة وفوزي لقجع وكونستانتين.

وتواجد في اجتماعات الكاف مع رئيس الفيفا، أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي “محمود الخطيب”.