رياضة | خاص - أول رد رسمي من الأهلي على التعاقد مع "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - أول رد رسمي من الأهلي على التعاقد مع "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، على أنباء عودة المفاوضات مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب وضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي خلال الفترة الحالية. وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" مساء اليوم: النادي لم يكلفني بأي بالتعاقد مع أي لاعب خلال الفترة الحالية. وأضاف توفيق: "أغلقنا باب المفاوضات مع طاهر منذ فترة بعد فشل إتمامها بسبب تمسك فريقه بخدماته خلال الموسم الجديد". وتابع؛ "حتى هذه اللحظة لم نعيد فتح باب المفاوضات وأغلقنا ملف التعاقد مع أي لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الجارية". واختتم مدير التعاقدات عن تعثر مفاوضات النادي مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي قائلا:" ليس لدي ما أقوله في هذا الموضوع وكل شئ بأوانه". Advertisements

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد طلب من إدارة الكرة توفير عدد من الفيديوهات للاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، قبل التعاقد معه بصفة رسمية.

وتحفظ فايلر في وقت سابق، على التعاقد مع اللاعب بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز وعلى رأسهم جونيور أجايي وأحمد الشيخ، وهو ما قد يسبب الكثير من القلق في رأس الجهاز الفني.

وفضل كهربا الرحيل عن الزمالك متوجها إلى أفيس البرتغالي، مؤكدا أنه عقده مع الفلعة البيضاء انتهى، حيث لم يتم توثيق تجديد تعاقده مع الزمالك، في المدة القانونية وهي شهر من تاريخ توقيعه.

ودخل كهربا في أزمة عنيفة مع إدارة نادي الزمالك من أجل الرحيل وقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل من خلالها على بطاقة مؤقتة للمشاركة مع أفيس.

وكان كهربا قد ألمح لاقترابه من الإنتقال للنادي الأهلي في رسالة لجماهير الفريق: "أحب جماهير الأهلي كثيرًا، وهم دائمًا يساندونني رغم أنني لم ألعب بقميص الأهلي أو أسجل أهدافًا معه.. أشكر جماهير الأهلي علي الدعم والمساندة الدائم وأقول لهم "الخير جاي" "، مؤكدًا أنه وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع أفيس البرتغالي للرحيل في أي وقت وذلك يشير لاقتراب انتقاله للقلعة الحمراء".