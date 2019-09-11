رياضة | ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم جوهرة خط الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم جوهرة خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني متابعة العديد من النجوم في خط الوسط، لأجل تدعيم هذا المركز الذي يعاني كثيرًا من الضعف ويحتاج لتدعيمات عاجلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأربعاء، فإن نادي ريال مدريد الإسباني، يستهدف التعاقد مع نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، الدولي الفرنسي نجولو كانتي، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

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وأشارت المعلومات الواردة من صحيفة "ذا صن" البريطانية الشهيرة، فإن ريال مدريد لديه إتفاق مع نظيره تشيلسي بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كانتي، في الفترة القادمة من الميركاتو.

ومن الجدير بالكر انه قد كان نجولو كانتي ضمن أهتمامات ريال مدريد في السنوات الماضية نظراً للأداء الذي يقدمه النجم الفرنسي رفقة البلوز، ويبدو أن النادي الملكي لايزال يرغب بالتوقيع مع المحارب الأسمر.

الجدير بالإشارة أن أن نجولو كانتي، البالغ من العمر 28 عاماً يلعب في صفوف البلوز منذ عام 2016 قادماً من ليستر سيتي، وقد خاض مع تشيلسي 145 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.