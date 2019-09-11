رياضة | بالأرقام.. رونالدو مع منتخب البرتغال "كل ما يكبر يحلي"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. رونالدو مع منتخب البرتغال "كل ما يكبر يحلي"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، تألقه مع منتخب البرتغال، حيث قاد "برازيل أوروبا" لتحقيق فوزاً كاسحًا علىي نظيره منتخب ليتوانيا بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

واستطاع كريستيانو رونالدو تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في شباك منافسه ليتوانيا خلال الدقائق التالية؛ 7 و61 و65 و76، بينما سجل ويليام كارفاليو الهدف الخامس للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وسجل كريستيانو رونالدو الـ (سوبر هاتريك) رقم 54 في مسيرته الكروية، والثامن مع المنتخب البرتغالي، وأصبح "الدون" الهداف التاريخي للتصفيات الأوروبية والمنتخبات لقارة أوروبا، كما أنه سجل الليلة ضد المنتخب رقم 40 في مسيرته الدولية.

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وبات كريستيانو رونالدو علي بعد 16 هدفًا فقط من الرقم القياسي المسجل بإسم النجم الإيراني علي دائي أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم وسجل "دائي" 108 هدفًا.

وعرضت شبكة "ESPN" العالمية مقارنة رقمية بين أرقام كريستيانو رونالدو قبل وبعد بلوغه عامه الـ31 مع منتخب البرتغال، والتي أظهرت تفوق كبير للنجم البرتغالي، بعد تخطيه عامه الحادي والثلاثين، مما يدل أن "الدون" لم يتأثر بعامل تقدم السن بشكل كبير، حيث لا يزال يبدع ويقدم أروع السيمفونيات مع المنتخب البرتغالي.

وخاض البرتغالي "رونالدو" 123 مباراة دولية قبل بلوغه عامه الـ31، ونجح في تسجيل 55 هدفًا، بينما لعب 37 مباراة بعد عيد ميلاده الحادي والثلاثين، ونجح في تسجيل 38 هدفًا.