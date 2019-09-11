رياضة | أول تحرك من الأهلي للرد على غرامة المليون دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الأهلي للرد على غرامة المليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ بالاستعلام ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" رسميا لطلب حيثيات الحكم الذي أصدره الفيفا مؤخرًا بالغرامة (990 ألف دولار) لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك هيكلمي لاعب الفريق السابق.

وتعاقد الأهلي مع هيكلمي؛ أثناء تولي الأسباني جاريدو القيادة الفنية لفريق الكرة عام 2015 وثبت تواضع مستوى اللاعب الذي رحل بعد ثمانية شهور من بداية التعاقد معه.

وكلف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي؛ حلمي عبدالرازق المستشار القانوني بإتخاذ كافة الإجراءات لإستئناف الحكم الصادر بالغرامة لمصلحة اللاعب البرازيلي بعد دراسة الحيثيات وتقديم المستندات اللازمة.

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وبدأ المستشار القانوني بالفعل في خطوات الإستئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق الأهلي أمام الفيفا، خاصًة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى النادي أثناء مخاطبة اللاعب عندما تمت إثارة مشكلته عقب قيام مجلس الإدارة السابق بالتعاقد معه وإنهاء التعاقد مع اللاعب قبل مرور السنة الأولى من عقده مع الأهلي.

وكان مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تلقوا خبر صادم بالساعات الماضية؛ بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي قرارا ضد النادي الأهلي، بإلزامه دفع مبلغ 858 ألف دولار للاعبه البرازيلي السابق هيندريك هيكلمي، كقيمة متبقية من عقده، بالإضافة إلى مبلغ 135 ألف دولار باقي مستحقاته؛ ليصل المبلغ إلى مليون دولار.

وينتظر الأهلي، خطابا رسميا من لجنة الشئون يفيده بتوقيع العقوبة عليه في شكوى اللاعب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستئناف ضد العقوبة بالمحكمة الرياضية في سويسرا.

وكان الأهلي ، قرر فسخ التعاقد مع هيندريك هيكلمي في موسم 2015، دون إبداء أي أسباب واضحة ليقرر اللاعب شكوى النادي لتعويضه.

