رياضة | أسطورة ريال مدريد يخطط لخطف "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يخطط لخطف "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت محطة راديو كتالونيا، بأن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، ديفيد بيكهام، يطمح في أن يوفق الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على الإنضمام لصفوف فريقه الجديد إنتر ميامي بالدوري الأمريكي، وذلك على الرغم من كون بيكهام يعلم جيدًا مدى إرتباط ليونيل ميسي ببرشلونة وجماهير البلوجرانا.

وبحسب ما ذكرته المحطة الشهيرة، فإن عقد ميسي مع برشلونة يعطي له الحق في الإختيار بين البقاء في صفوف الفريق، وبين الرحيل عن النادي في نهاية كل موسم، وهو الأمر الذي يحاول بيكهام من خلاله إقناع الدولي الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف برشلونة والإنضمام إلى فريق إنتر ميامي، وخوض تجربة جديدة مع النادي الأمريكي في الفترة القادمة.

Advertisements

وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ديفيد بيكهام يرغب في أن يجعل فريقه وجهة مميزة لكل نجوم كرة القدم في أوروبا بدءًا من إنضمامه إلى منظومة الدوري الأمريكي مع بداية عام 2020، ويعد ليونيل ميسي هو الهدف الأول للفريق الأمريكي، خاصة في ظل وجود بند في عقد البرغوث مع برشلونة يسمح له بالدخول في مفاوضات مع أي نادي يريد الانتقال إليه في يناير القادم، والانضمام للنادي في صيف 2020.

وكانت صحف كتالونية قد أشارت إلى وجود رغبة كبيرة لدى نادي برشلونة للحصول على توقيع ليونيل ميسي على عقد جديد، سيكون عقد دائم ومدى الحياة، وهو ما يعني أن ميسي لن يرحل عن صفوف الفريق مهما حدث، وبعد إعتزاله سيكون له منصب إداري داخل الفريق.

ومن جهته يريد ديفيد بيكهام في أن يخطف توقيع ليونيل ميسي ليكون واحدة من أكبر صفقات النادي الجديد في الصيف المقبل، ويعطي إنطباع كبير للمتابعين والمستثمرين، أن إنتر ميامي يخطط للفوز بلقب الدوري الأمريكي في السنوات القادمة.