رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم عمرو جمال مع 3 أندية قبل انتقاله لطلائع الجيش؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم عمرو جمال مع 3 أندية قبل انتقاله لطلائع الجيش؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا، مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لمدة موسمين علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك لقيادة خط هجوم الفريق العسكري في الموسم الجديد، وذلك بعد فشل إحترافه خارج مصر بسبب مشكلته مع التجنيد.

وكان عمرو جمال مهاجم الأهلي تعاقد مع نادي الصفافسي التونسي للإنضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد، ولكن حال إرتباط اللاعب بالتجنيد دون إتمام إنتقال اللاعب للنادي التونسي، حيث أعلن الصفاقسي فسخ التعاقد مع اللاعب بشكل ودي، بعد تفهمه أزمة اللاعب مع التجنيد وصعوبة رحيله عن مصر في الوقت الحالي.

عمرو جمال من مواليد 3 أغسطس لعام 1991 في نجع حمادى بمحافظة قنا، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف نادي الألومنيوم، وفي عام 2010 انتقل لصفوف النادي الأهلي في صفقة قدرت بـ300 الف جنية ، ولعب وقتها في فريق الشباب، تحت 18 عامًا بالقلعة الحمراء، وسرعان ما تألق وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2013.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه عمرو جمال مع الأندية التي لعب لها خلال مشواره الكروي:-

1- الأهلي:

لعب عمرو جمال 119 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات وسجل 35 هدفًا، حيث خاض 68 مباراة في الدوري الممتاز، وسجل 18 هدفًا، بينما لعب 14 مباراة في بطولة كأس مصر، وسجل 6 أهداف، ولعب 33 مباراة في البطولات الإفريقية وسجل 11 هدفًا.

كما لعب عمرو جمال مباراة وحيدة في بطولة السوبر المحلي، ومباراة في كأس العالم للأندية، ومباراتين في البطولة العربية، لكنه لم يسجل أي أهداف.

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حقق "الغزال" لقب بطولة الدوري الممتاز 3 مرات مع الأهلي مواسم 2013 / 2014، 2015 / 2016، 2016 / 2017، ولقب كأس مصر، ولقب السوبر المصري المصري 2014 / 2015، ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 / 2013، وكأس السوبر الافريقي 2013 / 2014، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014.

2- بيدفيست:

لعب عمرو جمال معارًا مع فريق بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي من أغسطس 2017 وحتي مارس 2018، وخاض مع الفريق 19 مباراة بواقع (1485 دقيقة لعب)، وسجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

وتوج "الغزال" بكأس جنوب إفريقيا مع بيدفيست موسم 2017 / 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

3- هلسنكي:

خاض عمرو جمال تجربة احترافية في الدوري الفنلندي رفقة فريق هلسنكي في الفترة من مارس إلي يوليو 2018، وشارك في 15 مباراة مع الفريق الفنلندي، وسجل هدف وصنع هدف خلال (424 دقيقة لعب فعلية).

4- منتخب مصر:

لعب عمرو جمال 19 مباراة مع منتخب مصر بواقع 710 دقيقة لعب فعلية، نجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين.