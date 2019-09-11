رياضة | راموس يرد على الانتقادات التي وجهت له بعد إصابة صلاح ويؤكد: ليست عن قصد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يرد على الانتقادات التي وجهت له بعد إصابة صلاح ويؤكد: ليست عن قصد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد على الانتقادات التي طالته عقب تسببه في إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2018.

وقال راموس في تصريحات صحفية :"الانتقادات هي جزء من حياتي، يجب أن أتعامل معها. أنا أحترم آراء الجميع، ولكن من وقت إلى آخر الناس يكون لديهم فكرة خاطئة عنّي".

وأضاف :"الموقف مع صلاح تسبب في هذا، خصوصاً في انجلترا، الناس نظروا تجاهي بطريقة مختلفة، لكنني لَدَي ضمير صافي، لن أوذي زميل عن قصد".

وعن زميله في الفريق توني كروس قال :" بالنسبة لي هو عنصر لا غنى عنه في فريقنا يعطينا التوازن. منذ بدايته معنا قَدّم عمل أستثنائي. هو يعطي الحلول داخل المباراة ويصنع لي الكثير من التمريرات الحاسمة".

وأشار :"لَدَي رأي جيّد عن الكرة الألمانية و المنتخب الألماني تحديداً. هو أحد المُفضلين في جميع البطولات".

Advertisements

وزاد :"ألمانيا هي مرجع، ليس فقط في كرة القدم. هُم مثال في الألتزام، الأنضباط، الهدوء و العقلية. الكثير من الفرق تريد أن تظهر هذه القيم. أنا مُحب للمنتخب الألماني، يمكننا تعلم الكثير منهم".

وأتم حديثه :"أعتقد أنني مازال لَدَي بضعة سنوات لأقدم أداء جيّد مع ريال مدريد و المنتخب الوطني. يمكنني فقط أن أقول أنني أريد أن أستمر مرتبط بعالم الرياضة، هذا هو العالم الذي أريد أن أستمر في العيش فيه".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وكان ريال مدريد قد فاز في المباراة الأولى أمام سيلتافيجو لكنه تعادل في الثانية أمام بلد الوليد بدون أهداف ثم أمام فياريال بنتيجة 2-2.

