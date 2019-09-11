رياضة | حرب جديدة بدأت بين برشلونة وريال مدريد على "صفقة دفاعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب جديدة بدأت بين برشلونة وريال مدريد على "صفقة دفاعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أنه هناك صراع جديد منتظر بين إداراتي ناديي برشلونة وريال مدريد حول صفقة جديدة ويتوقع أن يحدث ذلك خلال فترة انتقالات صيف 2020.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إداراتي برشلونة وريال مدريد يفكرون في التعاقد مع السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي مع العلم أن اللاعب البالغ من العمر "28 سنة" يريد الرحيل إلى نادٍ كبيرٍ يحصل معه على البطولات.

ويملك كوليبالي كل مواصفات المدافع المميز فهو قوي ورصين وسريع ولديه خبرات سواء مع ناديه نابولي أو منتخب السنغال لذلك يفكر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في وضع مبلغ مغري على طاولة المفاوضات مع النادي الإيطالي.

ريال مدريد وكوليبالي:

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في ريال مدريد؛ يحاول بيريز أن يوقع مع بديل سيرخيو راموس في أقرب وقت ممكن والمدافع الاسباني يبدو أنه قد يرحل إلى الصين بعقد كبير بينما لا توجد أي قناعات بمسألة الاعتماد على رافائيل فاران أو ناتشو أو الصفقة الجديدة إيدير ميليتاو.

- برشلونة وكوليبالي:

في برشلونة؛ يعرف مسؤولو برشلونة أن صامويل أومتيتي يقترب من الرحيل في الوقت الذي لا يمكن فيه الاعتماد على لينجليت بالإضافة إلى وصول جيرارد بيكيه لعمر "32 سنة".

- عروض منتظرة لكوليبالي:

ووفقاً للصحيفة الإسبانية؛ يضع نادي ريال مدريد مبلغ 110 مليون يورو من أجل كوليبالي بينما عرض برشلونة سيكون في حدود 80 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب يتوقع أن يكون جان توديبو.