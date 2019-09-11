رياضة | مدرب ليفانتي يكشف عن خطته للفوز على ريال مدريد في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليفانتي يكشف عن خطته للفوز على ريال مدريد في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق باكو لوبيز، المدير الفني لفريق ليفانتي الإسباني، على مواجهة فريقه لريال مدريد، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الليجا الإسبانية.

وخلال تصريحات صحفية، قال باكو لوبيز عن مواجهة الأبيض الملكي: "اللعب في السانتياجو بيرنابيو ضد ريال مدريد هي مباراة جميلة".

وأضاف لوبيز: "هل سنقوم بتغيير الكثير في الفريق بسبب اللعب في البرنابيو؟ لا. نحن نحاول المحافظة على أسلوب الفريق ، مع بعض الفروقات حسب المنافس. اللعب في السانتياغو بيرنابيو ضد ريال مدريد هي مباراة جميلة. سنحاول التركيز على العمل الذي ينعكس على الفريق في نهاية الأسبوع".

وبسؤواله.. ريال مدريد على وشك الدخول في أزمة ؟ أجاب مدرب ليفانتي بقوله: "كلنا نمر أحياناً في حالة طوارئ، ريال مدريد يمتلك الكثير من الجودة".

وحول إمكانية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد قد يلعب لأول مرة مع ريال مدريد ضد ليفانتي ؟ اختتم لوبيز بقوله: "لديهم لاعبين جيدين، لدرجة أنه بغض النظر من يلعب، سيكون ريال مدريد هو المسيطر".