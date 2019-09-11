رياضة | مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بشأن ليونيل ميسي 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بشأن ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف كتالونية، أن نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قد أصبح مهدد بالغياب عن المشاركة في مباراة دورتموند في دوري الأبطال في الأسبوع المقبل، وذلك حتى بعد عودة اللاعب من جديد إلى التدرب بالكرة رفقة البلوجرانا في الفترة الأخيرة، ولكن يبدو بأن ميسي لن يستطيع أن يكون متواجد مع الفريق في مباراة فالنسيا المقبلة.

وبحسب ما يرى الجهاز الطبي في النادي الكتالوني، فإن ليونيل ميسي قد يغيب لفترة ليس بالقصيرة عن الفريق، وهذا بعدما لم ينجح اللاعب حتى الآن في إستعادة لياقته البدنية، وهذا على الرغم من غيابه عن الملاعب لمدة شهر كامل حتى الآن.

وقالت شبكة ESPN العالمية، فإن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تدرب بالكرة اليوم مع برشلونة على الملعب الترابي، ولكن هناك قلق كبير للغاية من عدم إمكانية تواجد اللاعب في مباراة فالنسيا القادمة أو حتى مباراة دورتموند في الأسبوع القادم، وهو الأمر الذي يشكل صدمة كبيرة لجمهور برشلونة.

وفي السياق ذاته، ظهر نجم برشلونة، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، وهو ما يؤكد جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمدافع الفريق صامويل أومتيتي، والذي تبين بأنه يعاني من كدمة خفيفة.

يذكر أن برشلونة قد كان بدأ هذا الموسم بشكل سيء للغاية في ظل غياب أبرز نجوم الفريق، حيث خسر النادي 5 نقاط كاملة في أول ثلاث مباريات ليحصد فقط 4 نقاط ويصبح في المركز الثامن وبفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد برصيد 9 نقاط كاملة.