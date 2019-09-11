رياضة | عاجل.. طلائع الجيش يضم عمرو جمال لموسمين على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طلائع الجيش يضم عمرو جمال لموسمين على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان مهاجم الأهلي قد فسخ تعاقده في وقت سابق مع الصفاقسي التونسي والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد.
وقال العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"بأن النادي نجح في ضم مهاجم الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد نجاح المفاوضات مع نظائرهم في النادي الأحمر".
وأضاف :"نتطلع لأن يكون اللاعب إضافة قوية لخط هجوم الفريق في الموسمين المقبلين، وأن يساهم في تحقيق الفريق للكثير من البطولات.
وكان جمال قد عاد للأهلي في يناير الماضي بعد خوض تجربة احتراف لكنه لم ينجح في المشاركة مع الفريق في مباريات الدور الثاني، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، ولعدم اعتماد الجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي عليه.
ويأمل عمرو جمال في المشاركة بشكل أساسي مع طلائع الجيش في الموسم المقبل بعد غيابه عن المشاركة مع الأهلي بسبب اعتماد الجهاز الفني للشياطين الحمر على وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن في الخط الهجومي وهو الأمر الذي خرج على آثره اللاعب من الحسابات في الموسم الماضي ولذلك يسعي في العودة من جديد للتألق وزيارة الشباك التي غاب عنها بالفترة السابقة.