رياضة | مفاجأة.. نيمار يُنقذ ريال مدريد من خسارة صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نيمار يُنقذ ريال مدريد من خسارة صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ايطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص إهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة "كالتشيو مركاتو" الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان كان يسعي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه لصفوف الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلي برشلونة، ولكن بعد فشل صفقة اللاعب البرازيلي توقف كل شيئ.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان كان لديه إتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم الفرنسي بول بوجبا، في حال خروج نيمار إلي برشلونة، ولكن الصفقة توقفت بعد فشل مفاوضات برشلونة وباريس بشأن اللاعب البرازيلي الميركاتو الصيفي الماضي.

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ويعتبر الفرنسي بول بوجبا من أهم الأهداف التي يسعي نادي ريال مدريد للتعاقد معهم حيث، دخل النادي الملكي في مفاوضات قوية مع إدارة مانشستر يونايتد لضم اللاعب الصيف الماضي، ولكن تمسك إدارة النادي الإنجليزي باللاعب حالت دون إنتقاله إلي ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سوف يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إدارة مانشستر يونايتد لضم "بوجبا" الصيف المقبل، خاصة وأنه يعتبر أحد اللاعبين الذي يرغب زين الدين زيدان مدرب الريال التعاقد معهم حيث يعتبره جزء رئيسي في مشروعه الجديد مع المرينجي.

نادي برشلونة الاسباني أيضًا يبدو أنه مهتم بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، حيث صرح شقيق الأخير "ماتياس" قبل أيام قليلة بأن شقيقه يتواصل مع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ثنائي البرسا لرغبته في الانتقال للدوري الاسباني، مؤكدًا أن بوجبا لن يلعب إلا لناديين برشلونة أو ريال مدريد.