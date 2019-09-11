شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطرح تذاكر مباراة أهلي بني غازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، طرح 7000 تذكرة لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع أهلي بني غازي الليبي، في المباراة المقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، وتقرر أن تكون تذاكر الحضور بواقع ٤٠٠٠ تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر ٢٠ جنيه، و١٥٠٠ تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر ٢٠ جنيه، و١٥٠٠ تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر ١٠٠ جنيه، كما تقرر طرح تذاكر المباراة للبيع من خلال منافذ البيع داخل النادى الاسماعيلى اعتبارا من التاسعة صباحآ وحتى الثالثة عصرآ ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.

يذكر أنه يسمح فقط لحاملى التذاكر بالدخول إلى مدرجات ملعب اللقاء بواقع حصول كل فرد على تذكرة.

كما تناشد الجهات المعنية جماهير الدراويش في كل مكان الالتزام وعدم الخروج عن النص ومساندة اللاعبين داخل المستطيل الاخضر حتى تتحقق نتيجة إيجابية بدعم وحماس الجماهير إلى جانب مجهود اللاعبين داخل الملعب.