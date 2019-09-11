شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من «فيفا» حيثيات حكم غرامة «هيندريك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت إدارة النادي الأهلي رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيثيات الحكم الذي أصدره الفيفا مؤخرًا بالغرامة «990 ألف دولار» لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك، الذي تعاقد معه النادي أثناء تولي الإسباني جاريدو القيادة الفنية لفريق الكرة عام 2015، وثبت تواضع مستوى اللاعب الذي رحل بعد ثمانية أشهر من بداية التعاقد معه.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء طلب الأهلي في ضوء توجيهات محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، للمستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف الحكم الصادر بالغرامة لمصلحة اللاعب البرازيلي بعد دراسة الحيثيات وتقديم المستندات اللازمة.

وبدأ المستشار القانوني بالفعل في خطوات الاستئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق الأهلي أمام فيفا، خاصًة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى النادي أثناء مخاطبة اللاعب عندما تمت إثارة مشكلته عقب قيام مجلس الإدارة السابق بالتعاقد معه وإنهاء التعاقد مع اللاعب قبل مرور السنة الأولى من عقده مع الأهلي.