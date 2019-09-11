الإصابة تحرم كومباني من توديع جماهيره في مباراة تكريمه

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
منعت الإصابة نجم مانشستر سيتي من المشاركة في مباراة تكريمه الأخية والتي ستقام اليوم بين أساطير السماوي و نجوم الدوري الانجليزي على ملعب الاتحاد.
وأصيب كومباني في أوتار الركبة لتحرمه من المشاركة اليوم، ويكون المشاهد الذي يودع جماهير السيتي من خارج المستطيل الأخضر.
وستقام المباراة اليوم بين أساطير مانشستر سيتي ونجوم الدوري الإنكليزي، لتوديع كومباني بعدما قضى 11 عاماً مع الفريق على أن يخصص دخلها للأعمال الخيرية.
وقال كومباني، في تصريحات قبل المباراة: "لسوء الحظ، لن أبدأ مباراة اليوم أو أشارك بها حتى، هذا الوضع هو الأفضل لي، لأنني أعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولن أخاطر الليلة، لكن سيكون هناك العديد من اللاعبين الرائعين".
وأضاف البلجيكي: "إنه احتفال كي أقول وداعاً للجماهير، وهذا لا يتطلب مشاركتي في المباراة، حيث أعاني من أمر خارج عن إرادتي".
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