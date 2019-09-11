الخليفي يلمح بشراء ايكاردي الصيف المقبل.

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كشف ناصر الخليفي، رئيس نادري باريس سان جيرمان، عن إمكانية شراء الأرجنتيني ماورو ايكاردي، القدام من انتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

Advertisements وقال الخليفي، في تصريحات نشرها موقع غول الإيطالي: "إيكاردي مهاجم كبير حقا، أرقامه في الدوري الايطالي تؤكد وتظهر أنه قوي ويمكننا الإعتماد عليه". وأضاف الخليفي: "تريدون معرفة ما إذا كنا سنفعل بند شراءه؟ دعونا سوف نرى". Advertisements Advertisements

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