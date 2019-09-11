شكرا لقرائتكم كهرباء ينشر صورة فى جولة حرة بالبرتغال مستقلا "مينى طفطف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالى، صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى " أنستجرام" مستقلا إحدى العربات "الصيفية"، وعلق قائلا: "يوم فى التوك توك" خلال تواجده بالبرتغال فى جولة حرة مع زملائه . Advertisements وانتقل كهربا، صانع ألعاب نادي الزمالك السابق، رسمياً إلى فريق أفيس البرتغالي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد خلال الأنتقالات الصيفية الحالية، ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم على إصدار بطاقة مؤقتة لكهربا لحين البت فى شكوى الزمالك ضده بداعى الهروب رغم ارتباطه بعقد سارى مع الأبيض.

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