شكرا لقرائتكم شبح الرحيل المجانى يهدد الزمالك مع حازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح نادي الزمالك، مطالب بضرورة تجديد عقد حازم إمام ظهير أيمن الفريق الكروي، نظرا لانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأى ناد خلال الميركاتو الشتوي المقبل فى شهر يناير.

وشهدت المباريات الأخيرة، خروج حازم إمام، من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، حيث لم يشارك فى آخر مباراتين بمسابقة كأس مصر التى حسمها الأبيض أمام بيراميدز بالمباراة النهائية، كما غاب عن بعثه فريقه التى توجهت للسنغال صباح اليوم لملاقاة جينيراسيون فوت، يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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ويهدد شبح الرحيل المجاني، نادي الزمالك فى ملف حازم إمام، حيث سيكون النادي مطالبا بتجديد عقد اللاعب للحفاظ عليه أو بيعه خلال الميركاتو الشتوي، للحفاظ على حقوقه فى اللاعب قبل رحيله دون تحقيق القلعة البيضاء أى استفادة مادية قبل نهاية الموسم الحالي.

ورفض حازم إمام، افتعال أى أزمة بعد استبعاده المستمر من مباريات الزمالك، لكنه أستقر على الرحيل وعدم تجديد عقده حال استمرار الوضع الحالى كما هو أو الانتقال لأى نادي فى شهر يناير المقبل.