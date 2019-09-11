شكرا لقرائتكم تحديد موعد مباراة الشباب وشبيبة الساورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقرر أن يلعب الشباب مع شبيبة الساورة الجزائري أواخر سبتمبر الجاري ضمن دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيسافر الشباب إلى الجزائر لملاقاة شبيبة الساورة يوم 23 سبتمبر الجاري بعدما تأهل الأخير إلى الدور 32 عقب تخطي البنزرتي التونسي في تصفيات التأهل إلى البطولة، على أن يلعب لقاء العودة في الرياض.

ويشارك الشباب في البطولة إلى جانب اتحاد جدة الذي ضمن مقعده في الدور ثمن النهائي عقب تجاوزه العهد اللبناني 3-0 في مجموع المباراتين.