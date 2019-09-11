شكرا لقرائتكم محكمة تركية تقضي بحبس لاعب برشلونة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة تركية بحبس أردا توران لاعب وسط برشلونة، المعار حاليا إلى باشاك شهير التركي، لمدة عامين وثمانية أشهر بعد إطلاق النار بهدف بث الرعب والقلق وحيازة أسلحة غير مرخصة وتعمد إصابة شخص.

لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم ما يعني أن توران لن يتعرض للحبس إلا إذا ارتكب جريمة أخرى في غضون خمس سنوات.

واشترك توران في شجار مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي في إسطنبول العام الماضي وتسبب في كسر أنف المغني. وذهب توران إلى المستشفى في وقت لاحق وأمسك بمسدس وأطلق النار أرضا ليثير القلق.

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وكان نادي باشاك شهير أعلن أنه فرض غرامة على توران قدرها 2.5 مليون ليرة تركية (حوالي 432 ألف دولار) بسبب هذه الواقعة.

وانضم توران إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (37.45 مليون دولار) في 2015، وفاز بأربعة ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

كما شارك توران (31 عاما) مع منتخب تركيا في 100 مباراة سجل خلالها 17 هدفا لبلاده.