انت الان تتابع عودة نيمار الى برشلونة لا تزال على نار حامية رغم انتهاء الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيمار

لم يلق برشلونة الإسباني سلاحه وما زال يفاوض باريس سان جرمان على استعادة النجم البرازيلي نيمار من نادي العاصمة الفرنسية رغم اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي، وذلك بحسب ما أفاد والد اللاعب ووكيل أعماله.

وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بالعودة الى ملعب "كامب نو" الذي تركه عام 2017 للانتقال الى سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل الى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.

ولم يشارك النجم البرازيلي في أي من مباريات سان جرمان لهذا الموسم، أولا بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل عن الفريق، في وقت أكد مدرب النادي الباريسي الألماني توماس توخل بأنه لن يدرج اسم نيمار في التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاما.

ولا يبدو أن المستقبل قد حسم رغم اقفال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي يتولى مهمة إدارة أعمال نجمه، في تصريح الثلاثاء لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية من العاصمة الاسكتلندية حيث كان مشاركا في مؤتمر إدنبره الرياضي أن "المفاوضات بين الناديين لم تنته. أي برازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان حيث يشعر بالسعادة، وهو كان سعيدا في برشلونة".

وتابع "عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة (الى برشلونة)، يشعر بالحزن" لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف.

وكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قبل أيام أن النجم البرازيلي "قام بكل شيء" للعودة الى فريقه السابق، مشيرا الجمعة في حديث لقناة النادي الكاتالوني "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططا"، مؤكدا "قام نيمار بكل شيء ممكن لانه أراد هذا الامر. اعتقد الان انه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعا مختلفا وسيلعب هذا الموسم مع سان جرمان".

تابع "قام برشلونة بكل ما في وسعه... لم تنجح الصفقة لان النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جرمان"، مضيفا "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها".

وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل"، نافيا ما تم تناقله عن عن عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة وخصوصا الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو، بالقول "برشلونة لم يعرض أبدا أي لاعب. باريس سان جرمان طلبهم في المفاوضات".

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وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية الى أن نيمار كان على استعداد لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة في اتمام الصفقة، لكن سان جرمان حال دون حصول الانتقال.

وهذا الأمر تسبب باحباط اللاعب ووالده نيمار الأب الذي قال لشبكة "سكاي سبورتس" أنه "كوكيل، تشعر بالعجز عندما لا يكون هناك هيكل يتيح لك التحرك (الانتقال). ليس هناك أي بند جزائي في عقده (مع سان جرمان) وهذا الأمر يصعب الأمور".

وكشف "قاتلنا من أجل التوصل الى اتفاق. لقد قدمنا أفضل ما لدينا (من امكانيات وحلول) من أجله".

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية الأربعاء تصريحا لعضو مجلس إدارة برشلونة خافيير بورداس تأكيده لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن النادي الكاتالوني لم يتخل بتاتا عن فكرة استعادة نيمار، موضحا "طالما أنه يرغب بالعودة، سنقوم بكل ما هو ممكن لكي يتمكن من العودة"، قبل أن يضيف بأن الصفقة "قابلة للتحقق اقتصاديا".

ورأى بورداس أن "قضية نيمار تحمل طابعا خاصا. إنه لاعب استثنائي يريد القدوم الى برشلونة. لم يتأقلم في باريس. أخطأ عندما قرر الذهاب الى هناك، لقد أقر شخصيا بذلك".

وسجل نيمار 51 هدفا في 58 مباراة مع سان جرمان خلال موسمين، وبرغم نجاحه محليا عجز عن ايصاله الى لقب دوري ابطال اوروبا في ظل الاصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه.

وعلى الرغم من ابتعاده عن سان جرمان، استدعي نيمار الى تشكيلة المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين الوديتين ضد كولومبيا (2-2) الجمعة والبيرو (صفر-1) الثلاثاء.